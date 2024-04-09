До сих пор получает в Украине зарплату: СМИ нашли у киевской судьи российский паспорт

Это уже не первый подобный случай

По данным журналистов, судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова является гражданкой Российской Федерации. Она до сих пор имеет действующий статус судьи.

Об этом пишут "Схемы". Отмечается, что о ее российском гражданстве свидетельствует выписка из автоматизированной российской системы "Роспаспорт".

По данным журналистов, гражданство РФ судья приобрела в 2002 году в городе Екатеринбург в России. К тому времени Литвинова уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Согласно выписке из "Роспаспорта" за декабрь 2022 года, Арина Литвинова стала гражданкой РФ 22 июля 2002 года, а сам паспорт напрямую был выдан 24 июля. Причина приобретения гражданства – замена паспорта гражданина СССР.

В утечках из баз данных жителей Екатеринбурга за 2008 год "Схемы" обнаружили информацию о гражданке РФ Арине Литвиновой с такой же датой рождения, как у украинского судьи, с указанием данных ее российского паспорта. Там же указано ее место регистрации в Екатеринбурге, совпадающее с указанным в выписке из системы "Роспаспорт", где также есть ее фотография.

Согласно порталу "Госуслуги", который предоставляет информацию о документах, по состоянию на апрель 2024 года российский паспорт на имя Арины Литвиновой значится среди недействительных, поскольку она не заменила его новым по достижению 45-летия в 2022 году. Но неполучение новых документов не означает утрату российского гражданства – порядок официального выхода из него, согласно федеральному закону РФ "О гражданстве РФ", предусматривает отдельную процедуру с обращением в органы российской власти.

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Литвиновой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационную оценку. На вопрос, есть ли у нее гражданство другого государства, Литвинова ответила: "Нет".

Журналисты также обратили внимание на схожесть подписи в форме 1П на получение российского паспорта на имя Арины Литвиновой с подписями, содержащимися в досье судьи. На вопрос "Схем" о российском гражданстве Арина Литвинова коротко ответила: "Это провокация", и положила трубку. На дальнейшие телефонные звонки и сообщения судья не ответила.

Родители Литвиновой, как установили Схемы, также имеют гражданство Российской Федерации. Мать судьи отказалась общаться с журналистами, а отец в ответ на вопрос "Схем" об обстоятельствах обретения Ариной Литвиновой гражданства РФ назвал журналиста "провокатором".

В 2020 году Общественный совет добродетели дал отрицательное заключение в отношении судьи Арины Литвиновой. В заключении говорится, что судья допускала действия, обусловленные политическими мотивами и убедительно не объяснила источники происхождения имущества.

Несмотря на ликвидацию Окружного админсуда Киева, его судьи в ожидании переквалификации продолжают сохранять за собой судейский статус и получать заработную плату. В частности, по данным журналистов, Арина Литвинова, согласно поданной ею декларации за 2023 год, когда она не совершала правосудие, получила 1,6 миллиона гривен заработной платы.

Напомним, в октябре 2022 года председатель Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины Богдан Львов оказался в эпицентре скандала после того, как Служба безопасности Украины официально подтвердила наличие у него российского паспорта. Более того, у судьи нашли недвижимость в Москве.

10 января 2024 Киевский окружной административный суд возобновил Львова в должности судьи Верховного суда. Кроме того, суд обязал выплатить ему заработную плату "за время вынужденного прогула". С этим Верховный суд не согласился и подал апелляцию. На сегодняшний день дело слушается в Шестом апелляционном суде.