Досі отримує в Україні зарплату: ЗМІ знайшли у київської судді російський паспорт

Це вже не перший подібний випадок

За даними журналістів, суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова є громадянкою Російської Федерації. Вона й досі має чинний статус судді.

Про це пишуть "Схеми". Зазначається, що про її російське громадянство свідчить витяг з автоматизованої російської системи "Роспаспорт".

За даними журналістів, громадянство РФ суддя набула у 2002 році у місті Єкатеринбург у Росії. На той час Літвінова вже три роки як працювала у Вищому арбітражному суді України.

Відповідно до витягу з "Роспаспорту" за грудень 2022-го року, Аріна Літвінова стала громадянкою РФ 22 липня 2002 року, а сам паспорт безпосередньо був виданий 24 липня. Причина набуття громадянства – заміна паспорта громадянина СРСР.

У витоках із баз даних жителів Єкатеринбурга за 2008 рік "Схеми" знайшли інформацію про громадянку РФ Аріну Літвінову з такою ж датою народження, як в української судді, із зазначенням даних її російського паспорту. Там же зазначено її місце реєстрації в Єкатеринбурзі, яке збігається із вказаним у витягу з системи "Роспаспорт", де також є її фотографія.

Відповідно до порталу "Госуслуги", який надає інформацію щодо чинності документів, станом на квітень 2024 року російський паспорт на ім’я Аріни Літвінової значиться серед недійсних, оскільки вона не замінила його на новий по досягненню 45-річчя у 2022 році. Але не отримання нових документів не означає втрату російського громадянства – порядок офіційного виходу із нього, відповідно до федерального закону РФ "Про громадянство РФ" передбачає окрему процедуру зі зверненням до органів російської влади.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Літвінової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: "Ні".

Журналісти також звернули увагу на схожість підпису у формі 1П на отримання російського паспорта на ім’я Аріни Літвінової з підписами, які містяться в досьє судді. На запитання "Схем" про російське громадянство Аріна Літвінова коротко відповіла: "Це якась провокація", і поклала слухавку. На подальші телефонні дзвінки та повідомлення суддя не відповіла.

Батьки Літвінової, як встановили "Схеми", також мають громадянство Російської Федерації. Мати судді відмовилася спілкуватися із журналістами, а батько у відповідь на запитання "Схем" про обставини набуття Аріною Літвіновою громадянства РФ назвав журналіста "провокатором".

У 2020 році Громадська рада доброчесності надала негативний висновок щодо судді Аріни Літвінової. У висновку зазначено, що суддя допускала дії, обумовлені політичними мотивами та переконливо не пояснила джерела походження майна.

Попри ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, його судді, в очікуванні перекваліфікації, продовжують зберігати за собою суддівський статус та отримувати заробітну плату. Зокрема, за даними журналістів, Аріна Літвінова, відповідно до поданої нею декларації за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, отримала 1,6 мільйона гривень заробітної плати.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року голова Касаційного господарського суду Верховного суду України Богдан Львов опинився в епіцентрі скандалу після того, як Служба безпеки України офіційно підтвердила наявність у нього російського паспорта. Мало того, у судді знайшли нерухомість у Москві.

10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд поновив Львова на посаді судді Верховного суду. Крім того, суд зобов’язав виплатити йому заробітну плату "за час вимушеного прогулу". З цим Верховний суд не погодився та подав апеляцію. Станом на зараз справа слухається в Шостому апеляційному суді.