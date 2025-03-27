Получал медаль от Путина, а сейчас имеет самую большую пенсию в Украине: куда исчез скандальный экс-нардеп Кивалов

Политик запомнился пророссийскими взглядами

Сергей Кивалов — известный украинский политик, являвшийся народным депутатом на протяжении III—VIII созывов. Кивалов отметился тем, что возглавлял Центральную избирательную комиссию во время президентских выборов 2004 года. Тогда его обвинили в фальсификации результатов народного волеизъявления, что повлекло за собой Оранжевую революцию. Кстати, Кивалов является самым богатым пенсионером Украины.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности политика, его взглядах и чем занимается сейчас.

Что известно о Сергее Кивалове

Кивалов родился в Тирасполе, что в Молдове, в 1954 году. Со временем семья переехала в Одессу. Учился в Свердловском юридическом институте, овладевая правоведением. Преподавал в Одесской школе милиции. В 1997 году Сергей стал ректором юридического института Одесского университета имени Мечникова. Через год его избрали президентом этого вуза.

Свой путь в политике Кивалов начал в 1998 году, впервые став народным депутатом. Параллельно он стал главой подкомитета парламентской реформы и парламентского контроля ВР.

Кивалов стал нардепом в 1998 году, фото из сети

В 2002 году Кивалов во второй раз прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу Одессы. В 2004 году нардеп был главой Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов. ЦИК объявил тогда президентом Виктора Януковича. Наблюдатели фиксировали множество нарушений и фальсификаций, что спровоцировало протесты граждан. Это переросло в Оранжевую революцию, а Кивалову митингующие дали прозвище "Подсчитай".

Нардепа отправили в отставку и вызвали на допросы, однако он не получил наказания. Тогда в Украине провели выборы во второй раз, и президентом Украины избрали Виктора Ющенко.

Кивалов получил прозвище "Подсчитай" из-за фальсификации выборов, фото из сети

После этого Кивалов продолжал депутатскую деятельность в течение нескольких созывов в пророссийских партиях. В частности, в "Партии регионов" и "Оппозиционном блоке".

Был одним из инициаторов судебной реформы в Украине, что повлекло за собой единоличный контроль Януковича над судебной системой.

Поддерживал "Харьковские соглашения", по которым Черноморский флот России может находиться в Крыму до 2042 года.

Разрабатывал "языковой закон", усиливающий статус русского в Украине.

Голосовал за "диктаторские законы", которые ограничивали права и свободы граждан.

Кивалов поддерживал пророссийские инициативы в Верховной Раде, фото из сети

В 2013 году Кивалов получал медаль Пушкина из рук кремлевского диктатора Владимира Путина. Его отметили "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за границей".

В 2015 году нардеп баллотировался на должность мэра Одессы, но снял свою кандидатуру. Этому предшествовало то, что неизвестный бросил гранату во двор его дома. Он объяснил, что не хочет, чтобы "пролилась чья-то кровь". Тогда же против него возбуждено уголовное дело за призывы к сепаратизму в Одесской области.

Где сейчас Сергей Кивалов

В 2020 году Кивалов снова принял участие в выборах мэра Одессы от "Украинской морской партии Сергея Кивалова". В первом туре он занял пятое место, получив 6,06% голосов. В то время как во втором туре он поддержал кандидата от "ОПЗЖ" Николая Скорика.

В преддверии полномасштабного вторжения Кивалов уехал из Украины в Лондон. А в апреле 2022 журналисты заметили экс-нардепа на курорте в Дубае. Уже в мае 2022 года он вернулся в Украину.

Кивалов был в Дубае в 2022 году, фото Михаила Ткача

В 2024 году Кивалов был ранен из-за ракетных обстрелов Одессы. Тогда он был госпитализирован, но все обошлось. А в 2024 году выяснилось, что экс-нардеп находится в лидерах самых богатых пенсионеров Украины. Он получает почти 246 тысяч гривен выплат. Увеличить пенсию в 17 раз ему помогла судья из Одессы.

Сейчас Кивалов занимает пост президента Национального университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета. Экс-нардеп регулярно участвует в событиях вузов и в целом освещает деятельность учебных заведений на странице в фейсбуке.

Также известно, что в 2025 году Кивалов потеряет пост президента Одесской юридической академии. Это связано с тем, что Кабмин присоединил этот вуз к Одесскому национальному университету имени Мечникова.

Кивалов возглавляет одесские вузы, фото с его страницы в фейсбуке

Кивалов посещает события одесских вузов, фото с его страницы в фейсбуке

Кивалов потеряет пост президента Одесской юридической академии, фото с его страницы в фейсбуке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Сергея Кивалова, которая редко появляется на публике. Она выходила на красную дорожку в бриллиантах.