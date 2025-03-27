Онлайн-продажа билетов "Укрзализныци" снова не работает: что происходит (видео)

Из-за технических проблем "Укрзализныци" приобрести билеты можно только в кассах, где образовались огромные очереди.

После масштабной кибератаки на IT-системе "Укрзализныця" 27 марта частично восстановила возможность покупки билетов. Приобрести их можно было только через мобильное приложение компании, а вернуть – исключительно в кассах.

Впрочем, во второй половине дня 27 марта ситуация снова усложнилась. В соцсетях появились многочисленные видео с огромными очередями в кассы "Укрзализныци". Пользователи жаловались, что система снова дала сбой, и купить билеты онлайн стало невозможно.

Люди часами ждут в кассах, пытаясь купить билеты на поезда, а работники железной дороги объясняют проблему техническими неисправностями.

На официальном сайте "Укрзализныци" сообщается, что временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка.

Купить билет на все внутренние поезда, а также международные поезда отправкой с 27 марта можно в кассах Укрзализныци на вокзалах.

Ситуация остается напряженной, ведь перевозчик продолжает возобновление после хакерской атаки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрзализныця" компенсирует неудобства пассажирам из-за сбоя: какие бонусы предлагают