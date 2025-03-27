Медленно, но верно. Четыре причины подорожания квартир в Киеве

Высокий спрос и ограниченное предложение оказывают давление на рынок недвижимости в столице

По окончании войны с РФ рынок жилой недвижимости Киева войдет в фазу активного обновления. Ожидается постепенный, но стабильный рост цен на квартиры в пределах 15–20% в течение первых двух лет.

Об этом "Телеграфу" рассказал киевский риелтор Александр Бойко. По его словам, первым ключевым фактором является отложенный спрос и высокая конкуренция за жилье.

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— Большое количество потенциальных покупателей, которые из-за нестабильности откладывали приобретение недвижимости, после мира активизируются на рынке. Возвращение переселенцев и возобновление бизнес-активности будут стимулировать спрос, особенно в сегментах комфорт-класса и новостроек. Уже сейчас наблюдается рост количества запросов на покупку жилья, что свидетельствует о подготовке рынка к оживлению, — говорит эксперт рынка недвижимости.

Вторым фактором является ограниченное предложение качественного жилья. Значительная часть жилищного фонда повреждена или физически изношена, что ограничивает доступность качественных вариантов.

Новое строительство требует времени для реализации, а застройщики будут действовать осторожно из-за экономических рисков. А на вторичном рынке часть владельцев будут выжидать дальнейшего роста цен, чем снизят доступные предложения.

Третьим фактором является влияние ипотечных программ и государственной поддержки

— Если будут запущены государственные программы доступной ипотеки по ставкам до 7% годовых, это будет способствовать активизации рынка, особенно среди молодых семей. Финансовая поддержка от международных организаций и государственные инициативы могут стимулировать застройщиков к более активному введению новых проектов, — рассказывает риелтор.

Последним фактором является то, что Киев остается центром экономической и инвестиционной деятельности. Столица традиционно является главным центром деловой активности, что обеспечит стабильный приток населения.

Большой спрос со стороны инвесторов, рассматривающих недвижимость как средство сохранения капитала, будет способствовать росту стоимости жилья.

Риелтор подытоживает, что ожидать снижения цен не стоит — Киев будет оставаться ключевым экономическим и миграционным центром страны.

— Сочетание высокого спроса, ограниченного предложения и возможных ипотечных программ создаст, по моему мнению, условия для роста цен на 15–20% в первые два года после установления мира, — говорит Бойко.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" три фактора, влияющих на рынок недвижимости Киева.