Известный российский педагог едет в Киев и Одессу проводить семинары: в Сети разгорелся скандал

Полученная прибыль будет перечислена одному из одесских фондов

В Киеве и Одессе 19 и 21 апреля 2024 года российский педагог и гражданин Израиля Дима Зицер проведет благотворительные семинары для родителей на тему "Любовь в условиях турбулентности". Собранные от этих мероприятий средства он планирует направить одесскому фонду "Корпорация монстров".

Как сообщается на его сайте, стоимость билетов составляет от 400 до 1000 грн. Дима Зицер известен как основатель школы неформального образования "Апельсин", автор многих педагогических методик и спикер TEDx.

Благотворительные семинары известного педагога пройдут в Киеве и Одессе

Благотворительный фонд "Корпорация монстров" оказывает в Одессе гуманитарную помощь. Эта организация помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, медицинским учреждениям. Также один из проектов фонда направлен на поддержку Сил обороны.

Однако не все довольны приездом известного педагога в Украину. Так, блогер из Харькова Юлия Ярмоленко считает, что его выступления могут привести к легализации "хороших россиян". Она отмечает, что после семинаров Зицера "хорошие россияне полезут из всех дыр".

"Знаете, что такое цинизм? Россиянин во время российско-украинской войны в Киеве и Одессе на русском будет рассказывать украинцам о "любви в условиях турбулентности". И украинцы радостно покупают билеты, всем все ОК. А я эту "любовь" россиян чувствую каждый день в виде КАБов и С-300. А еще вижу последствия этой "любви", — написала Ярмоленко.

Блогер убеждена, что наличие у Зицера гражданства Израиля ничего не меняет. По ее мнению, он продолжает быть носителем русской культуры.

Ярмоленко возмутилась тем, что украинцы покупают билеты на его семинар, пока российская армия бомбит Харьков, а жителям города дают свет только на 4-6 часов в сутки. Она уверена, что приезд Зицера легализует пребывание в Украине "хороших россиян", и они будут ездить в страну, чтобы "зарабатывать деньги и распространять имперские нарративы".

Дима Зицер проведет семинары в Киеве и Одессе

Блоггерша возмутилась и подняла скандал

Кто такой Дима Зицер

Известный русский педагог родился в Санкт-Петербурге в 1966 году. Имеет степень доктора философии (кандидат педагогических наук). Блогер, основатель школы неформального образования "Апельсин", писатель и спикер TEDx.

Отметим, что Дима Зицер входит в список россиян, публично выступивших с антивоенными заявлениями россиян. Он сказал, что ситуацию нужно срочно менять.

После начала полномасштабной войны в Украине он стал давать советы родителям, как воспитывать детей во время вооруженных конфликтов. В основном он говорил это российской публике. Педагог неоднократно призывал не милитаризовать детей.

Отметим, что блогер Юлия Ярмоленко, возмутившаяся приезду Зицера, проживает в Харькове. Город ежедневно страдает от вражеских атак.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях обстрелов Харькова 7 апреля. Прокуратура показала фотографии.