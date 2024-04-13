На ХАЭС построят 2 новых энергоблока по американской технологии Westinghouse АР1000

Технологии вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики

В рамках стратегически важного для усиления энергетической независимости Украины украинско-американского сотрудничества на Хмельницкой АЭС начинается подготовка к строительству энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по технологии Westinghouse АР1000. На днях на строительной площадке станции начались подготовительные работы по строительству градирен будущих энергоблоков.

Участие в церемонии старта проекта приняли министр энергетики Украины Герман Галущенко, посол США в Украине Бриджит Бринк, и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

"Это обширный геополитический проект совместного интереса Украины и США. Технологии, которые мы будем вместе строить и развивать, вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики", — подчеркнул Герман Галущенко.

АР 1000 – современная технология, важной особенностью которой является возможность маневрирования. "Особенная черта американской технологии АР 1000 — возможность маневрирования блоков. Сегодня враг бьет и уничтожает именно балансирующие мощности украинской энергетики, поэтому построение блоков с возможностью маневрирования очень важно для нас. И это наш ответ террористам, они никогда не лишат нас света, а новые технологии позволят нам выстоять", — отметил министр.

Госпожа посол Бриджит Бринк в свою очередь подчеркнула, что США продолжат поддержку Украины в противостоянии российской агрессии к победе в войне: "Энергетическая независимость жизненно важна для безопасности Украины, а ядерная энергетика обеспечивает более половины ее потребностей в электроэнергии. На Хмельницкой АЭС мы отметили первый шаг в строительстве 9 современных, безопасных ядерных реакторов, которые заменят оборудование советских времен.

Патрик Фрагман отметил, что технология АР 1000 позволяет строить очень компактные и эффективные энергоблоки.

Петр Котин сообщил, что после завершения строительства новых энергоблоков на Хмельницкий АЭС мощности станции превысят даже мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которая на сегодняшний день является самой большой в Европе.

"ХАЭС №5 станет первым в Европе атомным энергоблоком, построенным по американской технологии АР 1000. Очень важно осовременить украинскую атомную энергетику, в том числе и учитывая сокращение тепловой и гидрогенерации в стране, вызванное разрушениями в результате российских ракетных обстрелов", — подчеркнул руководитель "Энерго".

Отметим, что для соответствующего строительства было разработано и утверждено технико-экономическое обоснование. В настоящее время идет подготовка законопроекта для дальнейшего рассмотрения Правительством и Верховной Радой Украины. Технология AP 1000 лицензирована Комиссией по ядерному регулированию США.