Россию представят в Нормандии в начале июля

В СМИ сообщают, что Франция на чествование 6 июня 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, открывших второй фронт во Второй мировой войне, пригласят Россию. Однако в этой истории есть нюанс.

Данную информацию публикует французская радиостанция Europe 1. Согласно ее заявлениям, Россию представят в Нормандии в начале июля, если страна-агрессор примет приглашение.

В материале отмечалось, приглашение для России будет направлено в дипломатическое ведомство страны во Франции.

Кто будет представлять РФ — неизвестно, скольку Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатор Владимира Путина. По информации Europe 1, в таком случае будет приглашена российская делегация.

В то же время в Кремле заявили, что Россия подобных предложений от Парижа не получала.

"Никаких официальных предложений от Франции по участию Путина в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии Кремль пока не получал", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Франция оказывает воюющей Украине большую помощь и активную поддержку. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заверил, что его страна и дальше будет помогать Украине, поскольку победа РФ будет означать войну в Европе.