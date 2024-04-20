Укрзализныця перед Пасхой запускает дополнительные поезда: куда можно уехать и где купить билеты

Билеты уже начали появляться на всех платформах

"Укрзализныця" в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Первый рейс запланирован на начало мая.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ. Также на время пасхальных праздников увеличат количество билетов во Львов.

Так, поезд №761/762 Киев-Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Также, на период празднования Пасхи УЗ увеличит предложение мест из Киева во Львов. А вместо стандартного скоростного поезда Hyundai на этом направлении будет курсировать более вместительная двухэтажная Skoda. Дополнительные рейсы поезда №777 из Киева во Львов будут назначены 4 и 5 мая.

Билеты в Одессу уже можно купить в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте или кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что УЗ попала в скандал из-за военного с собакой. Мужчину не пустили в вагон и он несколько часов с вещами и питомцем ехал в тамбуре.