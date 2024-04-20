Укрзалізниця перед Великоднем запускає додаткові поїзди: куди можна поїхати і де купити квитки

Квитки вже почали з’являтися на всіх платформах

"Укрзалізниця" у тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+. Перший рейс заплановано на початок травня.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ. Також на час великодніх свят збільшать кількість квитків до Львова.

Так, поїзд №761/762 Київ-Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься в ті самі дати о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:50.

Також, на період святкування Великодня УЗ збільшить пропозицію місць із Києва до Львова. А замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai на цьому напрямку курсуватиме більш містка двоповерхова Skoda. Додаткові рейси поїзда №777 з Києва до Львова будуть призначені 4 та 5 травня.

Квитки до Одеси вже можна купити у додатку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-боті чи касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з’являтимуться поступово найближчими днями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що УЗ потрапила у скандал через військового з собакою. Чоловіка не пустили у вагон і він кілька годин з речами та вихованцем їхав у тамбурі.