"Быстро отправим": в Сенате США обнадежили заявлением о помощи Украине

Сенат США не будет медлить с рассмотрением

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил о том, что Сенат быстро примет законопроект о помощи Украине и сразу, без лишних промедлений, пришлет его на подпись президенту Джо Байдену. Законопроект должен быть рассмотрен в субботу, 20 апреля, примерно в 20:00 по Киеву.

Вместе с тем Шумер выразил надежду на то, что Палата представителей не станет затягивать с рассмотрением выделения помощи Украине. Об этом он написал в своем X(Twitter).

"Если Палата представителей пришлет пакет национальной безопасности, мы быстро его отправим президенту. Я надеюсь, что Палата это сделает — промедление дорого обошлось США и нашим союзникам", — написал лидер большинства в Сенате.

Он добавил, что на этой неделе встречался с украинским премьер-министром. По словам Шумера, если США не поддержат Украину, они проиграют Путину войну.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Пентагон готов оперативно отправить военную помощь Украине, как только американские законодатели проголосуют за соответствующий законопроект.