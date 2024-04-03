Глава МИД Польши отреагировал на подготовку Лукашенко к войне: что сказал

В Польше не видят серьезной угрозы со стороны Беларуси

В Польше прокомментировали заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он готовится к войне. Министр иностранных дел Радослав Сикорский поставил под сомнение боеспособность Беларуси.

Об этом сообщает издание "Зеркало". Польский министр сейчас находится в Брюсселе, где 3-4 апреля состоится встреча глав МИД стран НАТО.

"Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет", — ответил Радослав Сикорский на вопрос о подготовке Лукашенко к войне.

В то же время директор Института мировой политики Евгений Магда проанализировал серьезность намерений Лукашенко и оценил, готово ли белорусское общество и армия к войне против Украины.

Напомним, что самопровозглашенный лидер Беларуси 2 апреля заявил, что в стране началась подготовка военных подразделений. Им поставляется вооружение и техника. При этом диктатор уверяет, что не хочет ни с кем воевать и не намерен ни на кого нападать. Но в то же время считает, что это может сделать НАТО.

"Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано… Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно", — сказал Лукашенко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Лукашенко случайно подставил Владимира Путина, комментирую теракт в "Крокусе". Его версия была совсем не такой, как официальные заявления президента РФ.