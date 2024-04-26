Григорий Козловский поздравил с национальным рекордом воспитанников футбольной Академии "Рух"

Юные футболисты Академии "Рух", основателем которой является известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский установили национальный рекорд Украины, совершив самое массовое набивание футбольного мяча головой.

У спортсменов было три попытки, чтобы вписать себя в историю рекордов. Условия требовали, чтобы 126 детей одновременно жонглировали мячом на голове на поле клубной Академии.

Григорий Козловский рассказал, что воспитанники Академии "Руха" очень талантливы, поэтому было принято решение это продемонстрировать.

"Для Академии очень важно дать шанс детям проявить себя. В Украине очень много талантливых детей с хорошими физиологическими данными, просто не всегда у них есть возможность показать свои умения и таланты. Академия "Руха" — это шанс раскрыть свой талант и первое место к профессиональному футболу. И я горжусь тем, что сегодня украинская молодежь не словом, а делом доказала, что у нее талант", — добавил Григорий Козловский.

Глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова призналась, что номинацию для рекорда выбирали достаточно долго, потому что хотелось собрать как можно больше участников происшествия. Главная идея – установить массовый рекорд с привлечением юных футболистов. Выбор остановили на набивании мяча головой, ведь раньше подобных рекордов не устанавливали, что придавало и сложности, и любопытства.

"Я увидела, с каким энтузиазмом воспитанники Академии "Рух" приступили к делу, как старались и радовались, когда все удалось. Это было очень приятно", — отметила Ветрова.

В конце концов в книгу рекордов Украины с лучшим результатом вошла одновременная набивка мяча головой в течение отведенного им времени с участием 113 воспитанников Академии "Рух".

"Все дети очень положительно отреагировали на такую идею и с удовольствием согласились реализовать ее. В частности, такие события очень объединяют ребят и являются интересным опытом для них. Искренне поздравляю всех с новым рекордом! Это заслуга всей команды "желто-черных": как юных спортсменов, так и их тренеров. Именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем! Что наши игроки способны на новые рекорды, и главное показывают сильную и качественную игру. Также имеем еще одно достижение — "Рух" стал самой молодой командой мира из более профессиональных 60 лиг. Я очень рад, что футбольная академия "Рух" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны!" — резюмировал Григорий Петрович Козловский.