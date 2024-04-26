Новый поворот по делу расстрела полицейских: у отца с сыном был соучастник
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Подозрение уже вручено
Правоохранители разоблачили военнослужащего, который помогал Валерию и Виталию Василаке скрыться после расстрела полицейских в Винницкой области. Ему уже вручили подозрение по ч. 1 ст. 396 УК Украины (сокрытие особо тяжкого преступления), но пока не избрали меру пресечения.
Мужчина помог сослуживцам спрятать их автомобиль, дал свою машину и приобрел для них мобильный телефон. Он планировал помочь им скрыться за границей, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Новые подробности по делу
Военнослужащие, подозреваемые в нападении на полицейских, ночью 20 апреля обратились к своему сослуживцу. Они попросили спрятать их и помочь незаконно пересечь границу. Военный согласился.
Автомобиль разыскиваемых он спрятал в своем гараже, а сослуживцам дал свою машину. На ней их и задержали в Подольске Одесской области.
Мужчина также приобрел для разыскиваемых мобильный телефон. Его он передал вместе с паспортами во время встречи в оговоренном месте.
Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР). Сейчас готовится ходатайство в суд по избранию меры пресечения для военнослужащего.
Напомним, Валерию и Виталию Василаке, подозреваемым в убийстве полицейского, суд избрал меру пресечения. Они проведут два месяца под стражей без права на залог.
Трагический инцидент произошел ночью 20 апреля в Винницкой области. Во время проверки документов неизвестные начали стрелять в полицейских. Погиб 20-летний рядовой полиции Максим Зарецкий, капитан Максим Шарапанский был ранен.
Автомобиль и нападавших объявили в розыск. В их машине обнаружили боеприпасы.
Впоследствии нападавших задержали в Одесской области. Они оказались военнослужащими и родственниками.
Ранее "Телеграф" сообщал, что нападавшим объявили подозрение еще в одном преступлении. Оно не касается убийства полицейского.