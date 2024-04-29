Чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры в Telegram снова заработали: подробности
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Украинские чат-боты, через которые жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск, после недолгой блокировки со стороны Telegram снова были разблокированы. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог".
Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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