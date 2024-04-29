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Чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри в Telegram знову запрацювали: подробиці

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Carl Court/Getty Images Новина оновлена 29 квітня 2024, 10:22

Українські чат-боти, через які мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ, після недовгого блокування з боку Telegram знову було розблоковано. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також боти Мінцифри "єВоріг".

Про це повідомляє прес-служба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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