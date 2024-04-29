Чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри в Telegram знову запрацювали: подробиці

Українські чат-боти, через які мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ, після недовгого блокування з боку Telegram знову було розблоковано. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також боти Мінцифри "єВоріг".

Про це повідомляє прес-служба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Доповнюється…