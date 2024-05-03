Суббота перед Пасхой: в ПЦУ рассказали, чего не стоит делать в этот день

В этом году Пасха отмечается 5 мая

В субботу перед Пасхой, которую в народе еще называют "тихой субботой", христиане вспоминают распятие Христа Спасителя и его возложение во гроб. Поэтому их поведение в этот день должно быть соответствующим.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах".

По его мнению, утверждение, что в этот день нельзя ничего праздновать, не является суеверием. Митрополит отметил, что это обычное христианское поведение.

"Когда умирает кто-то из наших ближних, нам было бы неприятно, чтобы у нас в семье у гроба кто-то веселился или соседи справляли свадьбу. Тихая суббота, она именуется от того, что мы вспоминаем распятие Христа Спасителя и его возложение во гроб, и Господь покоится своим телом до воскресения в гробнице. И мы, конечно, переживаем это событие, как полагается христианам, потому что самый родной для нас человек пострадал за нас и открыл нам двери царства небесного. И поведение в этот день должно быть соответствующим", — подчеркнул он.

В то же время, по словам митрополита, если люди неверующие, неправославные, то "никто никому ничего не может запретить". Однако он отметил, что мы живем в социуме и должны уважать культуру друг друга.

Кроме того, митрополит объяснил, что в этот день можно и нужно работать. По его словам, христианину этот день нужно посвятить должной подготовке к Светлому Христову воскресению и посетить богослужение, поскольку само богослужение воскресения фактически празднуется уже в субботу.

"В первый день после субботы женщины-мироносицы пришли и увидели, что гроб Христа открыт. Они пришли рано утром, уже в воскресенье, и это фактически первый день после воскресения, потому что Господь воскрес до єтого. Женщины-мироносицы не были свидетелями воскресения, но когда они в воскресенье, в первый день после субботы, пришли ко гробу, тогда уже увидели ангела, который им сказал: "Чего ищете живого среди мертвых, его здесь нет, он воскрес", — рассказал митрополит.

Ранее "Телеграф" писал о том, что можно одевать женщинам в храм. В ПЦУ отмечают, что запрет на брюки или джинсы — это пережитки прошлого, давно не имеющие ничего общего с нынешней реальностью.