Ждут инициативу от властей Украины: в Польше высказались о возвращении военнообязанных украинцев

Страна понимает, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину

Помощь в возвращении военнообязанных украинцев на родину в Польше считают "этнически неоднозначным вопросом". В данном вопросе союзница ждет инициативы от Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVN24. Он отметил, что ему пока неизвестны инициативы правительства Украины после принятия нового закона о мобилизации.

"Здесь Украина действительно должна проявить инициативу, потому что для нас это нравственно неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защищать Родину" – сказал Сикорский.

Он также подчеркнул, что когда впервые был в Киеве в декабре прошлого года, украинская сторона говорила о другом подходе для урегулирования данной ситуации.

"А именно, что у них (правительства Украины, — Ред.) будет справка для своих граждан о том, что у них урегулированы отношения с военной службой, и они просили на уровне Евросоюза не предоставлять социальные льготы людям, у которых нет такой справки. Интересная идея", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после принятия нового закона о мобилизации дипучреждениям за рубежом запретили оказывать консульские услуги мужчинам из Украины.