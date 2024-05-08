Соврать о неполучении уже не получится: в реестре "Оберіг" будут фиксировать вручение повесток, подробности

Будут вручать повестки в соответствии с законодательством

В реестре "Оберіг", который обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта, будет отображаться информация о получении военнообязанными повесток. В частности, будет зафиксирована информация о дате и статусе.

Об этом рассказала в интервью DOU заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Доступ к реестру появится после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая.

"В реестре "Оберіг" есть отдельное поле о статусе вручения человеку повестки — когда был вручен и какой статус. Уведомление военнообязанных происходит только согласно законодательству — лично и заверено подписью. Все другие методы пока не являются правомерными", — отметила замминистра.

Заметим, что "Оберіг" автоматически наполняется информацией из разных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК и СП.

Среди прочего реестр будет содержать следующую информацию о человеке: ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, судимость, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, предоставлена военно-учетная специальность, звание и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что данные мужчин призывного возраста для реестра "Оберіг" уже были оцифрованы. Процесс прошел во всех 24 регионах Украины и в Киеве.