В Тисе нашли шестерых утопленников за сутки: местный журналист рассказал подробности

Он ссылается на собственные источники

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в понедельник, 6 мая, сообщила об обнаружении тела мужчины в реке Тиса. Однако по некоторым данным, в этот день было найдено сразу шесть утопленников.

Тела четырех мужчин были найдены на территории Украины, и еще двоих — на стороне Румынии. Об этом пишет журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

"Не один, а целых 6 утопленников обнаружены сегодня в реке Тиса. По информации от моих источников, 4 тела были обнаружены на украинской стороне, 2 тела на румынской стороне (об одном случае утром я уже упоминал). Некоторые из вытянутых тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние, в котором они находятся. Одному из погибших не так давно исполнилось только 20 лет", ― написал Глагола.

Отметим, что река Тиса является одним из наиболее популярных способов незаконно пересечь государственную границу Украины. Однако это опасный маневр. Через эту реку мужчины пытаются скрыться в Румынии или Венгрии.

Напомним, в конце апреля в Закарпатье нашли тела двух мужчин в реке Тиса. Их не удалось сразу вытащить из воды.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в ГПСУ прокомментировали громкие попытки побега из Украины. Нередко мужчины пытаются переплыть реки, но это часто кончается трагедиями.