Канада станет одной из десятков стран, посетящих саммит

Канада подтвердила участие в первом Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года. Мероприятие, организуемое Украиной, соберет десятки стран мира, а еще там не будет России и ее террористического режима.

Об участии Канады написал премьер-министр страны Джастин Трюдо в Twitter. Если судить по его сообщению, Трюдо планирует принять участие в саммите лично, как и большинство лидеров приглашенных стран.

"Первый саммит мира для Украины состоится в июне, и Канада примет в нем участие. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к другим мировым лидерам для достижения нашей общей цели — справедливого и крепкого мира для Украины", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии. Владимир Зеленский раскрыл план россиян.

Как сообщалось ранее, саммит по украинской формуле мира должен пройти в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. Известно, что Швейцария пригласила более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. Встреча будет нацелена на создание конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе. Россию на этот саммит не приглашали, но там заявили, что все равно туда не поехали бы.