В Одессе из-за дефицита электричества вводят графики отключения: опубликованы очереди

Графики актуальны для 16 мая, однако могут быть продлены

Российские обстрелы привели к возникновению дефицита электричества в энергосети, который лишь усугубился вследствие похолодания. Из-за этого по всей Украине ввели графики отключения света.

В частности проблемы с энергоснабжением будут наблюдаться и в Одессе. Согласно сообщению ДТЭК Одесские энергосети в Facebook, отключения света будут действовать в течение 16 мая.

"Согласно лимитам, 16 мая возможно ограничение потребления электроэнергии для бытовых клиентов согласно графику стабилизационных отключений в период с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00. Заметим, с 9.00 до 16.00 ограничений не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Чтобы узнать к какой группе относитесь вы, можно воспользоваться сайтом ДТЭК, на котором можно узнать информацию об отключениях по всей области.

Пользоваться им очень просто — достаточно ввести название своего населенного пункта в нужно поле над графиком, а затем повторить те же действия для улицы и номера дома. После этого вам покажет, действуют ли по вашему графику ограничения.

Если же света нет, а графики для вас не введены, то там же можно оставить сообщение для оператора сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, в какие часы и по каким адресам в Киеве не будет света. Всего, согласно данным ДТЭК, в столице три очереди отключений.