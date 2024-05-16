В Запорожской области будут выключать свет: обнародованы графики

Отмечается, что один и тот же многоквартирный дом может быть включен в более чем одну очередь

В четверг, 16 мая, в Запорожье и области вводится ограничение электроснабжения для населения. Свет будут выключать по графику. Раньше мы уже рассказывали, где узнать о графиках, если сайты ДТЭК и YASNO не работают.

Об этом сообщили в "Запорожьеоблэнерго". Там отметили, что почасовые отключения будут действовать с 06:00 для бытовых и юридических потребителей.

Отключения начнутся с первой очереди (сегодня, 16 мая, задействованы всего три очереди). Ориентировочная продолжительность отключения для каждой из очередей – 4 часа. С 10:00 до 16:00 потребители не будут погашаться:

06:00 – 10:00 – Первая очередь;

10:00 – 16:00 – отключений нет;

16:00 – 20:00 – Вторая очередь;

20:00 – 24:00 – Третья очередь.

Отмечается, что один и тот же многоквартирный дом может быть включен в более чем одну очередь, в зависимости от количества вводов в этот дом, поскольку эти вводы заживлены от различных ТП. Проверить список адресов в очереди можно по ссылке.

График почасовых отключений света в Запорожской области.

Как помочь энергетикам

Чтобы помочь энергетикам удержать ситуацию и предотвратить массовые экстренные отключения призываем всех потребителей уменьшить собственные объемы потребления электроэнергии и отказаться от использования энергоемких электроприборов, или максимально ограничить пользование ими. Напомним, что в случае возникновения энергетической угрозы, отключение света будет производиться в шесть очередей.

Отключение света

Во Львове и Львовской области с 00:00 16 мая действуют почасовые графики отключений электроэнергии из-за тяжелой ситуации с энергетической инфраструктурой. Из-за массированных терактов россиян против украинской энергосистемы существует дефицит мощности.

В Днепропетровской области с 16 мая по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения света из-за тяжелой ситуации с энергетической инфраструктурой. Вместе с ними действуют и стабилизационные отключения.

Напомним, накануне, 14 мая, вечером компания Yasno, входящая в состав ДТЭК, сообщила о введении экстренных отключений света в Киеве и Днепропетровской области. Поэтому для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

Атака РФ на украинские энергообъекты

22 марта в результате обстрела россиян была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. А 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. Таким образом, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

В четверг, 11 апреля, в результате атаки российских войск полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.

8 мая РФ нанесла очередной массированный воздушный удар по территории Украины с применением ударных дронов типа "шахед" и ракет. Взрывы раздавались в Харькове, Полтавщине, Запорожье, Ивано-Франковске, Львовщине, Винницкой и Киевской области и столице.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В ДТЭК сообщили, что под российские удары попали три украинских теплоэлектростанции (ТЭС). Оборудование станций было повреждено.

Ранее "Телеграф" писал, что в части украинских областей из-за обстрелов со стороны российских кафиров и при этом достаточно холодной погоды были вынуждены ввести отключение света. Графики уже были составлены.