Отключения света в Украине: где не будет электрики 21 мая

Отключения будут действовать по всей стране

Из-за ударов россиян по энергосистеме в Украине вынуждены вводить графики отключения света. Во вторник, 21 мая, они будут действовать по всей территории страны весь день — с 00:00 до 24:00.

"Киев, Киевщина, Одесчина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго завтра (21 мая, — ред.) весь день с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточиваний", — предупредили в ДТЭК.

В "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 и в течение суток 21 мая графики почасовых отключений будут действовать на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей. Информацию, когда будут применены отключения в том или ином регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Напомним, главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — отметили в компании.

Киев

Начальник КГВА Сергей Попко подтвердил, что в Киеве весь день будут применяться графики отключений света. Он призвал жителей столицы экономно использовать электроэнергию.

Запорожская область

В Запорожской области графики почасовых отключений света 21 мая будут действовать с 8:00 до 20:00. Как сообщили в ПАО "Запорожьеоблэнерго", продолжительность отключения света для каждой из очередей составит 4 часа.

"Из-за нехватки электроэнергии в Объединенной энергосистеме после российских атак на украинские энергообъекты НЭК "Укрэнерго" установлены лимиты энергопотребления для Запорожской области на 21 мая", — сказано в сообщении.

Сумская область

В Сумской области графики почасовых отключений во вторник действуют с 00:00. Ограничения вводятся по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории всей Украины из-за дефицита мощностей.

Харьковская область

В Харькове и области 21 мая применяются дополнительные отключения электроэнергии. Об этом сообщает "Харьковоблэнерго".

Николаевская область

С 8:00 21 мая в области применяются почасовые графики отключения света. Об этом сообщает "Николаевоблэнерго".

Напомним, ранее народный депутат Сергей Нагорняк пояснил "Телеграфу", что графики отключений света в Украине вводятся еще и потому, что энергетики были вынуждены сократить работу атомных электростанций. Долгое время они работали практически на максимуме своих мощностей.