На Закарпатье за уклонение от военного учета оштрафовали женщину: как так произошло

Обвиняемая признала себя виновной

В Украине за нарушение правил военного учета предусмотрены штрафы. Их накладывают преимущественно на мужчин, но в Закарпатской области произошел нетипичный случай.

Мукачевский горрайонный суд 13 мая признал виновной в уклонении от военного учета местную жительницу Ольгу Кулю, пишет Zaxid.net. Она проигнорировала повестку в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. За это ей присудили 5100 грн штрафа.

В приговоре суда отмечается, что женщина военнообязанная, поскольку имеет среднее специальное медицинское образование (сестринское дело). Однако пока она нигде не работает.

Повестку для прохождения военно-врачебной комиссии с предупреждением от начальника ТЦК о необходимости выполнить требования законодательства о военном учете и предоставлении сведений о состоянии здоровья принесли ей домой 9 апреля. Однако обвиняемая ее проигнорировала.

Во время заседания суда женщина признала свою вину и попросила назначить наказание в виде штрафа. Суд также учел, что обвиняемая не имеет судимости и не состоит на учете у психиатра и нарколога. На приговор может быть подана апелляция.

Напомним, 8 мая Верховная Рада проголосовала за поднятие штрафов для уклонистов. Одобренный законопроект излагает статьи 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции.