Заседание Рады закрыли после блокировки трибуны: рассорились из-за двух вопросов (видео)

Требования депутатов не были выполнены

Во вторник, 21 мая, заседание Верховной Рады, где в начале года уже были скандалы, закрыли досрочно из-за блокирования трибуны. Так спикер Рады Руслан Стефанчук не выполнил требования депутатов касательно наболевших вопросов и закрыл заседание.

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк. Он отмечает, что именно фракции "Евросолидарности" и "Голоса" заблокировали трибуну.

"Все — завершено заседание на сегодняшний день из-за блокирования трибуны", — пишет нардеп и прикрепляет видео из зала заседаний.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, две фракции выдвинули два требования: первое – создать комиссию по расследованию строительства фортификаций, а второе – вынести на рассмотрение скандальный законопроект о запрете Украинской православной церкви.

"В Раде отказываются создавать ВСК по фортификациям и выносить на голосование законопроект о запрете фсбешной упц мп!" — говорится в сообщении.

Однако из-за того, что требования упомянутых фракций выполнены не были, нардепы заблокировали трибуну.

Заметим, что, по мнению украинцев, власти Украины так или иначе должны вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата. По данным опроса КМИС, так считает 83% граждан.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские энергетические объекты остались чрезвычайно уязвимыми из-за неудачных действий Кабинета министров, заявил украинский предприниматель, глава Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, основатель дорожной группы Компаний Autostrada Максим Шкиль. По его словам, именно правительство виновато в том, что объекты энергетики полностью не были защищены оборонительными сооружениями.