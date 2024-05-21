Засідання Ради закрили після блокування трибуни: розсварилися через два питання (відео)

Вимоги депутатів не були виконані

У вівторок, 21 травня, засідання Верховної Ради, де на початку року вже були скандали, закрили достроково через блокування трибуни. Так спікер Ради Руслан Стефанчук не виконав вимоги депутатів щодо наболілих питань та закрив засідання.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк. Він зазначає, що саме фракції "Євросолідарності" та "Голосу" заблокували трибуну.

"Все — завершено засідання на сьогодні через блокування трибуни", — пише нардеп та прикріпляє відео з зали засідань.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, дві фракції висунули дві вимоги: перша – створити комісію з розслідування будівництва фортифікацій, а друга – винести на розгляд скандальний законопроєкт про заборону Української православної церкви.

"В Раді відмовляються створювати ТСК по фортифікаціям і виносити на голосування законопроєкт про заборону фсбешної упц мп!" — йдеться у повідомленні.

Проте через те, що вимоги згаданих фракцій виконані не були, нардепи заблокували трибуну.

Зауважимо, що, на думку українців, влада Україн так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату. За даними опитування КМІС так вважає 83% громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що українські енергетичні об’єкти залишилися надзвичайно вразливими через невдалі дії Кабінету міністрів, заявив український підприємець, голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник дорожньої групи Компаній Autostrada Максим Шкіль. За його словами, саме уряд винен у тому, що об’єкти енергетики повністю не були захищені оборонними спорудами.