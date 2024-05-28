Украинцы в восторге от видео "поединка" Портникова с Латыниной: "Браво, Виталий! Высший пилотаж!"

Зрители поддержали позицию Виталия Портникова

В прямом эфире российского блоггера Марка Фейгина украинский публицист и журналист Виталий Портников в ходе горячей дискуссии об Украине, России, войне и имперской сущности РФ "растоптал" российскую журналистку Юлию Латынину. С этим согласились и зрители, которые оценили спикеров к концу эфира.

А то, как блестяще отстаивал правду Портников, поразило многих. Поэтому "Телеграф" собрал реакции лидеров общественного мнения на этот эфир.

Согласно оценке зрителей в конце эфира, около 85% отдали свою поддержку Виталию Портникову и только 5% были на стороне Юлии Латыниной.

Реакции на эфир с Виталием Портниковым

"Когда украинский спортсмен побеждает российского — украинцы аплодируют. Когда украинский интеллектуал вступает в спор российским — его осуждают. Виталий Портников прекрасно продемонстрировал, что россиян можно и нужно размазывать не только на спортивных площадках", — написал историк Владимир Вятрович.

Не остался в стороне и блогер Богдан Процишин, опубликовавший мемную картинку, на которой Портников сидит с улыбкой на лице, а рядом стоит рыжая швабра.

Оценил работу Виталия Портникова также военный блогер Алексей Петров, написав : "Украинский журналист Виталий Портников, БЛИС-КУ-ЧЕ размотал представительницу России, Юлию Латынину. По всем историческим статьям. Это просто невероятно. На простых примерах разложил понятие идентичности и наличие паспорта хотите. Один украинский журналист, за несколько десятков минут, сделал то, что должны делать министерства культуры, противодействия дезинформации и еще там кто-то настоятельно советую всем посмотреть его эфир у Марка Фейгина".

Украинский политик и блогер Виталий Чепинога оценил усилия Портникова.

Журналист Виталий Червоненко отметил, что этот эфир прекрасно показал, как мыслит и понимает Украину российская интеллигенция: "Батл между Портниковым и Латыниной очень хорошо показал (кто вдруг не знал) мышление и понимания Украины даже типа прогрессивной русской интеллигенцией. Даже если они ничего и не понимают, то должны учить.

Россияне как прочитают что-то чуть-чуть в целом, уже становятся крепкими экспертами и думают, что разобрались. Тезисы Латыниной – это реально имперский замечательный нарратив – вам же давали возможность становиться янычарами и прославлять Москву, чем плоха была империя. (…) Эта дискуссия немного напоминает наставления российских церковных либералов, которые бедно признают, что Кирилл — это зло, но развитие своей церкви в Украине их очень коробит. Ну если так думают рос. интеллигенты прогрессивные, то не удивительно слышать весь этот исторический бред от Путина".

Украинский публицист Андрей Бондарь также в восторге от этого эфира: "Разговор Портникова с Латыниной должен войти в Анналы украинской журналистики. Браво, Виталий Портников!"

Украинская режиссер Ирина Цилык поддержала Виталия Портникова и отметила, что такие публичные диалоги и сейчас имеют смысл.

"Браво Виталию Портникову! И думаю снова — только такие публичные диалоги с хорошими русскими сейчас, во время войны, имеют смысл. Не милые беседы "партнеров" на одной сцене, а словесное сражение, где интеллект, глубокая база знаний, точность формулировок и искренность украинского спикера так блестяще и очевидно для всех разбивают вдребезги российское имперское самомнение и ограниченность на красном кожаном троне", — написала режиссерка.

Политик и бывший городской голова Ровно Александр Третяк написал, что "как Виталий Портников размазывает рыжую моль Латынину, должен посмотреть каждый украинец".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия впервые официально признала, что журналистка Виктория Рощина находится в плену. Письмо с подтверждением от военной полиции РФ получило ее отец в апреле 2024 года.