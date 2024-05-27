Иностранный пассажирский самолет снова замечен у границ Украины: куда он летел (карта)

Иностранное судно наделало шуму внутри украинского сообщества

Самолет "Турецких авиалиний" Boeing 737-8F2 с номером THY3901, который на прошлой неделе якобы пролетел над Украиной, снова замечен в 60 км от границы нашей страны. Но сообщений о том, что он пересек воздушное пространство Украины не поступало.

"Телеграф" разобрался, где сейчас находится воздушное судно и какие рейсы регулярно осуществляет. Согласно данным портала Flightradar, турецкий самолет летает по маршруту Кишинев (Молдова) — Анталия (Турция).

Так, Boeing сейчас находится в столице Молдовы городе Кишинев, что в 60 км от границы с Украиной. Вечером 27 мая у судна запланирован перелет в Анталию из Международного аэропорта Кишинева — вылет в 21:15, а приземление в 23:41.

По данным Flightradar, у самолета больше не фиксировалось никаких отклонений от маршрута. Последние дни он летал исключительно по маршруту, а его путь пролегал над Молдовой, Румынией, Болгарией и Турцией, без залета на территорию Украины.

Напомним, 22 мая в 21:30 в воздушном пространстве Украины Flightradar зафиксировал самолет Boeing 737-8F2 с бортовым номером THY3901. Он появился возле Белой Церкви, а через полчаса сел в районе Винницы. Глава государственной компании "Украэрорух" прокомментировал ситуацию и сообщил, что самолет не заходил в воздушное пространство Украины, так как оно закрыто с начала полномасштабной войны. На портале Flightradar произошел технический сбой, так как там фиксируются данные о всевозможных авиарейсах по всему миру.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что к концу 2024 года в Украине планируют открыть аэропорт для гражданских рейсов. Сейчас ведутся переговоры с европейскими союзниками, чтобы сделать авиасообщение максимально безопасным в условиях войны.