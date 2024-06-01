Разработчики игры Hamster Kombat пытаются скрыть российские следы

Эту игру активно рекламировали известные украинские блоггеры

Несмотря на свое невинное название, популярная интернет-игра Hamster Kombat, на которую подсели сотни тысяч украинцев, имеет тесные связи с Россией. А разработчики после разоблачения пытаются скрыть это.

Об этом "Телеграф" в материале "Опасный хомяк", или Hamster Kombat: что не так с игрой, заманившей почти миллион украинцев, рассказали эксперты Института исследования кибервойны.

По их данным, Hamster Kombat разработана российскими программистами и работает на российских IP-адресах.

"Разработчики игры в марте 2024 года развернули инфраструктуру на серверах в РФ, включая DNS и электронную почту. Но уже после 24 мая, очевидно после огласки происхождения игры и вероятных угроз, они начали скрывать следы за Cloudflare, который имеет дата-центр в России и не прекращает оказывать услуги там", — говорят эксперты по кибербезопасности", — говорят эксперты по кибербезопасности.

Кроме того, в открытом репозитории игры на GitHub имеются инструкции на русском языке, что указывает на ориентацию на русскоязычную аудиторию. Активную роль в продвижении Hamster Kombat также сыграл Никита Ануфриев – маркетинговый советник, ведущий популярный русскоязычный криптоканал на YouTube.

Кроме него, ряд украинских блогеров, в частности CryptoKyiv, MatRich, Гетьман, Арсений Бадюк, Анна Эрилина и другие, также активно рекламировали игру и призывали присоединиться к "легкому" заработку.​

Также Телеграф рассказывал, что в Украине запретили рекламу онлайн-казино и букмекеров. Кабмин принял соответствующее постановление.