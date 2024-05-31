В Украине могут подорожать сигареты: в Раде дали добро, о каких цифрах идет речь

Окончательное решение еще предстоит утвердить парламенту

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект по увеличению акцизов на сигареты. В случае его принятия парламентом увеличится цена на табачные изделия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Соответствующий проект закона №11090 поддержали 22 народных депутата.

Он пояснил, что документ предлагает установить с 01.01.2028 новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой Европейского Союза 2011/64/ЕС. Таким образом, акциз на сигареты будет привязан к евро, а не гривне.

По словам нардепа, таким образом в 2025 году акциз вырастет на +23%, а затем 2016-2028 будет увеличиваться на 5% ежегодно. В то же время Железняк подчеркнул, что в этом году увеличение будет только в случае девальвации.

Он также отметил, что реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий. В 2025 году увеличение ожидается около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн.

Следует отметить, что в случае принятия законопроекта, уже с июля ставка акциза на сигареты с фильтром составит 47 евро за 1000 сигарет с фильтром. К 2028 году ставка будет постепенно расти и в конце составит около 90 евро за 1000 сигарет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде Украины не исключают возможности запрета продажи табачных изделий в киосках. Причиной послужило то, что продавцы киосков не используют регистраторы расчетных операций (РРО) при реализации товара.