Не только язва: с какими заболеваниями желудка не мобилизуют в армию
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Список довольно большой
Почти одновременно со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине обновили перечень болезней, с которыми не берут в армию. Речь идет, в том числе, и о заболеваниях пищеварительной системы.
Они определяются Приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262. Министерство обороны сократило перечень диагнозов, позволяющих военнообязанным избежать мобилизации.
Какие заболевания желудочно-кишечного тракта освобождают от мобилизации:
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функции;
- болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
- неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоров, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
- все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).
Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими психическими расстройствами не мобилизуют в армию. Речь идет о целой группе заболеваний.