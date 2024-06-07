Не только язва: с какими заболеваниями желудка не мобилизуют в армию

Список довольно большой

Почти одновременно со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине обновили перечень болезней, с которыми не берут в армию. Речь идет, в том числе, и о заболеваниях пищеварительной системы.

Они определяются Приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262. Министерство обороны сократило перечень диагнозов, позволяющих военнообязанным избежать мобилизации.

Какие заболевания желудочно-кишечного тракта освобождают от мобилизации:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функции;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоров, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими психическими расстройствами не мобилизуют в армию. Речь идет о целой группе заболеваний.