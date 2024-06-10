Укр

Поиски украинки: полиция Германии провела масштабную операцию, чтобы найти девочку, есть ли результат

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Поиски идут уже больше недели Новость обновлена 10 июня 2024, 09:54
Поиски идут уже больше недели

В Дёбельн направлено подкрепление

В Германии продолжаются поиски 9-летней украинки Валерии, которая потерялась еще 3 июня. Местные полицейские провели масштабную поисковую операцию, но, к сожалению, она не дала результатов.

Об этом пишут немецкие СМИ, ссылаясь на информацию правоохранителей. По их данным, 7 июня прошла масштабная поисковая операция с участием водолазов, собак-поисковиков и сотен полицейских. Также были задействованы дроны, вертолет и "суперраспознаватели" (Этот термин обозначает тех людей, чьи способности к запоминанию лица намного выше среднего), просмотревшие бесчисленное количество изображений и видео. Несмотря на эти усилия, о местонахождении Валерии до сих пор нет никакой информации.

После этого в Дёбельн, где пропала девочка, было направлено подкрепление. Правоохранители отмечают, что они ни расследуют все: от похищения до возможности того, что Валерия нашла укрытие или попала в несчастный случай. По словам полицейских, расследование продолжается в этом городе, поскольку есть основания полагать, что Валерия находится в этом районе.

Напомним, 3 июня, около 6:50 утра Валерия вышла из дома на автобус в школу, однако в учебном заведении так и не появилась. Украинская семья проживает в городе Дебельне (Саксония). Туда мать пропавшей вместе с двумя дочками переехала осенью 2022 года. Отец семьи остался в Украине. Полиция не исключает, что ребенка мог похитить отец. Однако мать Валерии уверяет, что у них хорошие отношения. Он отрицает, что причастен к исчезновению Валерии и уверяет, что дочери нет рядом. Полицейские Германии в поисках сотрудничают с коллегами из Украины, Польши и Чехии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии убили женщину и ее маму, чтобы украсть новорожденную девочку. К преступлению причастна россиянка.