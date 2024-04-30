В Германии убили двух украинцев: стали известны новые детали о подозреваемом россиянине

Характеристика мужчины неприятно поражает

По делу о двойном убийстве украинцев в Германии появились новые детали. Подозреваемый россиянин уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции и имеет судимость за насильственные преступления.

57-летний мужчина проживает в Германии с начала 1990-х годов и не раз находился на учете у правоохранительных органов. Подробности сообщает издание WELT.

Убийство украинских военных в Германии

Россиянин, напавший на украинцев с ножом, в момент совершения преступления был нетрезв. Точное количество алкоголя в крови не сообщают, но в материалах написано, что он был очень пьян.

Мужчину задержали у него дома. Его нашли по каплям крови, которые вели от места преступления к его дому. Россиянин не сопротивлялся задержанию. При нем обнаружили нож, который, вероятно, и является орудием преступления.

Пока следствие ищет мотив двойного убийства. Рассматривается вариант ссоры между подозреваемым и жертвами из-за личных оскорблений. При этом следствие не имеет доказательств, что преступление произошло по политическим мотивам.

Издание пишет, что украинцы пили алкоголь вместе с россиянином. К такому выводу пришли из-за большого количества бутылок и банок из-под алкоголя на месте преступления.

Напомним, что об убийстве двух украинцев в немецком городе Мурнау стало известно вечером 27 апреля. 36-летний мужчина от полученных ножевых ранений скончался на месте. 23-летнего украинца пытались спасти, но он скончался в больнице.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Сейчас он находится под стражей.

Впоследствии оказалось, что убитые — военнослужащие ВСУ. Они приехали в Германию для реабилитации после ранений.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ рассказали, где служил один из убитых. Он был бойцом десантно-штурмовых войск.