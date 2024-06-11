Поймал 4 пули: совершено покушение на чиновника из Запорожья, что о нем известно (видео, фото)

Официальной информации о случившемся пока нет

Во вторник, 11 июня, было совершено покушение на чиновника Запорожского горсовета. Речь идет о Максиме Денщике, отстраненном от исполнения обязанностей Директора департамента правового обеспечения.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов. Известно, что покушение произошло в момент, когда чиновник выходил из своего подъезда.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. В соцсетях появилось видео с места событий.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Согласно данным Telegram-каналов, киллер успел выпустить в чиновника минимум четыре пули. Все они попали в живот. Пострадавший находится в реанимации.

Что известно о Максиме Денщике

Максим Денщик занимает должность директора департамента правового обеспечения Запорожского горсовета. Но сейчас он временно отстранен от исполнения обязанностей. Идет служебное расследование. Об этом рассказал начальник управления внутренней политики, печати и информации Запорожского городского совета Евгений Коваленко "Суспільному" в комментарии.

По словам самого Максима Денщика, его отстранили от занимаемой должности, якобы, на основании анонимного письма. Чиновника обвинили в превышении полномочий. Ему запретили являться в админздания.

Известно, что в начале мая Максим Денщик на своей Facebook-странице обнародовал заявление о давлении со стороны председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Ранее "Телеграф" писал, что покушение на пострадавшего от выстрелов премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено по политическим мотивам. При этом страна практически стоит на пороге войны.