Убийство чиновника в Запорожье: Федоров прокомментировал заявление об угрозах

Глава региона назвал заявление об угрозах от него слухами

Председатель Запорожской области Иван Федоров дал новый комментарий по истории с временно отстраненным директором департамента правового обеспечения Запорожского горсовета Максимом Денщиком. Напомним, Денщик во вторник, 11 июня был застрелен неизвестным.

По просьбе "Телеграфа" прокомментировать майское заявление Денщика о якобы угрозах от Федорова, глава области ответил: "Зачем мне комментировать слухи? "

В то же время, как сообщили источники "Телеграф" в политических кругах Запорожья, Денщик якобы имел отношение к местной ОПГ "Тайсон": "Поэтому версий много".

Напомним, что покушение на Максима Денщика произошло утром во вторник, 11 июня. Злоумышленник произвел четыре выстрела в пострадавшего у подъезда многоэтажки из огнестрельного оружия.

Следует отметить, 2 мая убитый Максим Денщик заявил о давлении и угрозах со стороны председателя ЗОВА Федорова Ивана.

Денщик написал в соцсети, что Федоров "по хорошему" предлагал ему несколько раз уволиться с занимаемой должности по собственному желанию. Позже чиновник был отстранен от исполнения должностных обязанностей на основании какого-то анонимного письма.

Ранее "Телеграф" уточнил, что в том письме убитого чиновника обвинили в превышении полномочий.