За любовь к Путину получил срок: одессит услышал приговор

Откровенно восхищался правлением российского диктатора

Восторгался российским диктатором, превозносил армию РФ и агитировал за присоединение юго-восточных регионов Украины к составу России. В Одессе, где ранее задержали предателя, который шпионил за кораблями, местного жителя приговорили к 3 годам лишения свободы за оправдание российской агрессии.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура в своем телеграмме. Отмечается, что осужденный признал свою вину и искренне заверил суд, что о содеянном сожалеет.

"При публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры суд признал виновным 47-летнего одессита в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины, глорифификации ее участников и разжигании национальной розни, унижении национальной чести и достоинства (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание – 3 года лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, мужчина неоднократно распространял в социальных сетях материалы с оправданиями вооруженной агрессии РФ против Украины. Он восхищался правлением российского диктатора, превозносил армию РФ и желал победы над Украиной.

Также на своей странице он размещал сообщения с прославлением оккупантов и агитировал за присоединение юго-восточных регионов Украины в состав Российской Федерации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что бывший мэр Купянска и предатель Украины умер после покушения в России. Покушение на экс-мера было совершено в субботу, 8 июня, а уже через несколько дней стало известно, что он скончался в больнице, не приходя в сознание.