За любов до Путіна отримав строк: одесит почув вирок

Відкрито захоплювався правлінням російського диктатора

Захоплювався російським диктатором, звеличував російську армію та агітував за приєднання південно-східних регіонів України до складу Росії. В Одесі, де раніше затримали зрадника, який шпигував за кораблями, місцевого мешканця засудили до 3 років позбавлення волі за виправдовування російської агресії.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура у своєму Телеграм. Зазначається, що засуджений визнав свою вину та щиро запевнив суд, що про вчинене шкодує.

"За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури суд визнав винним 47-річного одесита у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників та розпалюванні національної ворожнечі, приниженні національної честі та гідності (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 КК України). Вироком суду йому призначено покарання – 3 роки позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало слідство, чоловік неодноразово поширював у соціальних мережах матеріали із виправдовуванням збройної агресії РФ проти України. Він захоплювався правлінням російського диктатора, звеличував армію РФ та бажав перемоги над Україною.

Також на своїй сторінці він розміщував дописи із прославлянням окупантів та агітував за приєднання південно-східних регіонів України до складу Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що колишній мер Куп’янська та зрадник України помер після замаху в Росії. Замах на ексмера було вчинено у суботу, 8 червня, а вже за кілька днів стало відомо, що він помер у лікарні не приходячи до тями.