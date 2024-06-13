"Он пообещал мне": Зеленский ответил "Телеграфу" на вопрос насчет Китая и войны

Украинский лидер высказался о позиции Китая в российско-украинской войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая пообещал не продавать оружие России. Это обещание Си Цзиньпин дал лично украинскому лидеру.

Об этом глава государства рассказал в ответ на вопрос главреда "Телеграфа" Ярослава Жаренова на совместной пресс-конференции с Джо Байденом после подписания 10-летнего соглашение о безопасности.

Вопрос звучал так: "Господин президент, вы недавно делали резкие заявления в адрес Китая. Какие мотивы у Китая сейчас, возможно ли переломить его видение этой войны, и какова в этом роль США. И есть ли Китай сообщником России в войне?".

На что Зеленский ответил, что получил заверение от лидера Китая о том, что никакой помощи не будет.

"Прежде всего, у меня был разговор с лидером Китая, телефонный, он сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России. Если он человек, он не будет этого делать, он дал слово", — сказал Владимир Зеленский.

Также главред "Телеграфа" отметил, что Китай сейчас активно пытается продвигать свой "мирный план" параллельно с украинской формулой мира. Президент Украины ответил, можно ли переломить видение Китая и заполучить страну в свои союзники.

"Вы знаете, что у нас есть мирный план. Ключевые его аспекты – территориальная целостность, суверенитет, ядерная безопасность, продовольственная безопасность. Если Китай имеет альтернативный взгляд на эти аспекты, он может подготовить альтернативную формулу мира, но если они разделяют эту точку зрения, мы найдем диалог", — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Китай в подрыве Глобального саммита мира и помощи России. Он заявил, что Украина не приемлет никакие альтернативные "саммиты мира", которые предлагают в Пекине. Кроме того, чем дольше Китай будет сотрудничать с РФ и помогать ей в войне, тем хуже последствия для всего мира.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Китай сыграл ключевую роль в войне России против Украины, считает генсек НАТО. Несмотря на публичные заявления, страна за прошлый год 90% импортированной микроэлектроники поступило в РФ из Китая.