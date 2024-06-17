Приготовьтесь заранее: в Укрэнерго озвучили неутешительный прогноз по графикам отключений 18 июня

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться

Во вторник, 18 июня, в Украине в течение суток будут действовать графики отключений света, что очевидно связано с "тяжелым периодом", о котором в Укрэнерго предупреждали ранее. Тогда в компании прогнозировали рост энергопотребления из-за возврата жары и вывода на ремонт очередного энергоблока АЭС.

О круглосуточном графике предупредили в своем Телеграм-канале. Отмечают, что предварительно ограничения будут действовать с 00.00 и до 24.00, то есть в течение суток.

"Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться", — отметили в компании.

Также в компании еще раз напоминают об истинных причинах ограничений и применении графиков почасовых отключений света.

"Это последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы", — подчеркивают в Укрэнерго.

Так, за прошедшие сутки электроэнергия была импортирована из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27219 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1572 МВт.

Однако из-за масштабности повреждений мер по импорту электроэнергии не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. О том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит сейчас читайте в материале "Телеграфа": Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы .