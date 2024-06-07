Свет будет чаще: "Укрэнерго" предусмотрело Киеву больше лимитов

В ближайшие недели ситуация может измениться

В пятницу, 7 июня, "Укрэнерго" выделило больше объемов потребления электроэнергии для Киева. Поэтому графики отключений будут не столь жестокими.

Об этом сообщает генеральный директор "YASNO" Сергей Коваленко. По его словам, прогнозируемое потребление столицы на сегодняшний день — 1050-1100 МВт.

"Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно отнять ограничения. То есть для нас с вами (население и бизнес) останется где-то 50% от привычного потребления", — отмечает Коваленко.

Он подчеркнул, что с 24 июня заработает постановление о справедливом распределении лимитов.

"Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы понятнее, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами", — добавляет гендиректор "YASNO".

Также об увеличении лимитов рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, поскольку у Киева большое количество критической инфраструктуры, для города увеличат объем электроэнергии.

"Наконец-то правительство нас услышало и изменяет формулу расчета лимитов. В первую очередь лимиты приходились по количеству приборов учета у конечных потребителей. Такие города как Киев, Харьков, Днепр – имеют наибольшее количество критической инфраструктуры. Это не 25%, а гораздо больше", — говорит Игнатьев.

Энергетический эксперт рассказывает, что в первую очередь обеспечиваются критически важные объекты, а затем на остальных потребителей. Правительство должно пересмотреть методику справедливых лимитов, и в ближайшие недели она будет принята.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" рассказали, ждать ли украинцам тотального блекаута. Продолжаются только контролируемые отключения электроэнергии.