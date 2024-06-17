Приготуйтеся заздалегідь: в Укренерго озвучили невтішний прогноз щодо графіків відключень 18 червня

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься

У вівторок, 18 червня, в Україні протягом всієї доби діятимуть графіки відключень світла, що вочевидь пов’язано з "важким періодом", про який в Укренерго попереджали раніше. Тоді в компанії прогнозували зростання енергоспоживання через повернення спеки та виведення на ремонт чергового енергоблоку АЕС.

Про цілодобовий графік попередили у своєму Телеграм-каналі. Зауважують, що попередньо обмеження діятимуть з 00.00 і до 24.00, тобто протягом усієї доби.

"Причина — зростання споживання через потепління та робочі дні. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься", — зауважили у компанії.

Також в компанії вкотре нагадують про істинні причини обмежень та застосування графіків погодинних відключень світла.

"Це наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи", — підкреслюють в Укренерго.

Так, минулої доби електроенергію було імпортовано з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 219 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 572 МВт.

Проте через масштабність пошкоджень заходів з імпорту електроенергії не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував інтерв’ю з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує нині читайте в матеріалі "Телеграфу": Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання.