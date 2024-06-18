Отключат даже светофоры: в Кривом Роге снова действуют графики отключения света

Плановые отключения на время позволят уменьшить нагрузку на энергосистему и обеспечат более стабильное энергоснабжение в периоды пикового потребления

Во вторник, 18 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области, как и на всей территории Украины, будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения будут применены для большего количества потребителей.

Об этом предупредил глава Совета обороны города Александр Вилкул, ссылаясь на сообщение "Укрэнерго". Подробности на этот счет чиновник написал в своем Telegram.

Он отметил, что в городе частично отключены светофоры. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательнее. По возможности лучше ограничить передвижение по городу в темное время суток из-за рисков, связанных с отсутствием уличного освещения.

Александр Вилкул напомнил, что получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения, можно на официальном сайте ДТЭК.

Информацию о том, когда могут быть применены отключения, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Напомним, что плановые отключения на время позволят уменьшить нагрузку на энергосистему и обеспечат более стабильное энергоснабжение в периоды пикового потребления.

Глава Совета обороны города напомнил, что минувшей ночью враг снова атаковал Украину ударными БПЛА типа "Shahed-131/136 ". "В небе над нашей областью было сбито 1 БпЛА. Спасибо ПВО!", — написал Вилкул. Он добавил, что в Криворожском районе обстрелов не было. Враг направил свои дроны-камикадзе и артиллерию на Никополь и Марганецкую общину. Там повреждены пятиэтажка, шесть частных домов и ЛЭП.

Он предупредил, что с 9.00 до 17.00 промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы (Терновский район). "Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет", — добавил Вилкул.

Ранее "Телеграф" сообщил, что состояние энергетической системы Украины оценивается на "3" из "12". В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второму из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.