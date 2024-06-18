Відключать навіть світлофори: у Кривому Розі знов діють графіки відключення світла

Планові відключення на деякий час дозволять зменшити навантаження на енергосистему та забезпечать більш стабільне енергопостачання у періоди пікового споживання

У вівторок, 18 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області, як і по всій території України, діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосують для більшої кількості споживачів.

Про це попередив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, посилаючись на повідомлення "Укренерго". Подробиці з цього приводу чиновник написав в своєму Telegram.

Він зауважив, що в місті частково відключено і світлофори. Тому водіям та пішоходам слід бути уважнішими. По можливості, краще обмежити пересування містом у темну пору доби через ризики, пов'язані з відсутністю вуличного освітлення.

Олександр Вілкул нагадав, що отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження можна на офіційному сайті ДТЕК.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, що планові відключення на деякий час дозволять зменшити навантаження на енергосистему та забезпечать більш стабільне енергопостачання у періоди пікового споживання

Голова Ради оборони міста нагадав, що минулої ночі ворог знов атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". "У небі над нашою областю було збито 1 БпЛА. Дякуємо ППО!", — написав Вілкул. Він додав, що у Криворізькому районі обстрілів не було. Ворог спрямував свої дрони-камікадзе та артилерію на Нікополь та Марганецьку громаду. Там пошкоджено п'ятиповерхівку, шість приватних осель та ЛЕП.

Також голова міста попередив, що з 9.00 до 17.00 промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район). "Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що стан енергетичної системи України оцінюється на "3" із "12". У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.