В Украине отменили графики отключений света: сколько продлится "праздник"

О возможных изменениях будут сообщать дополнительно

В Украине 18 июня на часть дня отменили графики отключений электричества. Они не будут применяться до 15:00.

"С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова. Сегодня, 18 июня, срок действия ограничения потребления во всех областях уменьшен: графики почасовых отключений отменены с 10:00 до 15:00", — сообщили в ДТЭК.

Эту информацию подтвердили и в "Укрэнерго". Там уточнили, что смягчение графиков связано с более активной работой СЭС (солнечных электростанций). Это стало возможно благодаря солнечной погоде. Как свидетельствует карта текущей погоды на сайте Укргидрометцентра, 18 июня солнце светит по всей Украине.

В то же время, Украина импортирует электроэнергию из соседних стран. В течение суток она поступает из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем — 25700 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1527 МВт, уточнили энергетики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 из 12. При самых благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второй из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.