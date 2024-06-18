В Україні скасували графіки відключень світла: скільки триватиме "свято"

Про можливі зміни повідомлятимуть додатково

В Україні 18 червня на частину дня скасували графіки відключень електрики. Вони не будуть застосовуватись до 15:00.

"З 15:00 та до 24:00 графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватися знову. Сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання у всіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовано з 10:00 до 15:00", — повідомили у ДТЕК.

Цю інформацію підтвердили і в "Укренерго". Там уточнили, що пом’якшення графіків пов’язане з активнішою роботою СЕС (сонячних електростанцій). Це стало можливим завдяки сонячній погоді. Як свідчить карта поточної погоди на сайті Укргідрометцентру, 18 червня сонце світить по всій Україні.

Водночас Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн. Протягом доби вона надходить із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальний об’єм — 25700 МВт * год, з максимальною потужністю в окремий годинник до 1527 МВт, уточнили енергетики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що зараз стан енергетичної системи України оцінюється на 3 із 12. За найсприятливіших умов стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.