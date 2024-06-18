Не целый день? Энергетики обновили графики отключения света в Днепре на 18 июня

Также планово будут ограничивать электроэнергию из-за ремонтов

В то время как будут применяться отключения света по графикам, в Днепре также не будет света из-за плановых ремонтов. Касается это ряда улиц.

Об этом информируют местные власти. Отмечается, что плановые ограничения электроэнергии будут действовать с 08.00 до 18.00.

Заметим, что отключения света по графикам 18 июня действуют не на протяжении всех суток, а с 15:00.

"По информации от Укрэнерго, сегодня до 15:00 будем без отключений электричества. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", — говорится в сообщении ДТЭК.

Плановые отключения будут по следующим адресам:

ул. Академика Янгеля: 1;

ул. Независимости: 8, 10, 12-А, 13-Б, 14, 15-А, 16, 17, 19-А, 21, 29;

просп. Александра Поля: 100, 104, 106-А, 108, 110;

ул. Артиллерийская: 46;

ул. Кыргызская: 1;

просп. Богдана Хмельницкого: 93-99 (нечетные);

ул. Рабочая: 164-А, 166-А.

Напоминаем, что посмотреть актуальную информацию об отключении электроэнергии можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо:

перейти на сайт ДТЭК ;

выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия";

ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строчках.

Также на сайте ЦЭК можно ознакомиться с погодными графиками отключения.

Ранее "Телеграф" писал, что следующие несколько недель графики отключений света в Украине будут больше, а с 11:00 до 23:00 выключать электроэнергию будут чаще, чем в другие часы суток. Ситуация в энергосистеме усложнилась из-за ремонтов на энергоблоках атомных электростанций (АЭС).