В Одессе обновили графики отключений: с которого часа будут действовать ограничения 18 июня
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Объектов критической инфраструктуры это не касается
В Одессе, как и по всей Украине, графики почасовых отключений света будут действовать не целый день, а с 15:00. Однако в городе также действуют плановые отключения электроэнергии из-за ремонтных работ.
Об этом информируют ДТЭК Одесские электросети. Отмечается, что света по плану не будет в некоторых районах.
Стабилизационные отключения будут действовать с 15:00 до 24:00. В ДТЭК добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.
Плановые отключения света в Одессе.
Работы до 20.00:
- ул. Симоненко 62;
- прос. Свободы 52.
Работы до 17.00:
- ул. Дюковская 5;
- ул. Мечникова 2/1;
- пл. Михайловская, 12/14;
- пров. Мусина 2, 4;
- ул. Пишоновская 22-45;
- ул. Разумовского 28-58;
- ул. Косвенная 78а,б.
Работы до 19.00:
- ул. Гранатная 28–54;
- пров. Джутовый 1-10;
- ул. Дубовая 1-31;
- 1-й пер. Кипарисный 2, 4;
- 3-й пер. Кипарисный 1-4;
- пров. Конструкторский 1-11;
- пров. Литавровый (Москвина)1-12;
- ул. Малишевского (Гастелло) 54-167;
- ул. Александра Белостенного (Трудовых Резервов) 1-10;
- ул. Профсоюзная 2-34;
- ул. Пшеничная 7-24;
- пров. Радиальный 1-12;
- ул. Радостная, 32-54;
- ул. Святослава Рихтера 35-65, 110-124;
- ул. Туристская 20-46;
- ул. Центральный аэропорт 1-15, 23.
Ранее "Телеграф" писал, что состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 из 12. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второму из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.