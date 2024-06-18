В Одессе обновили графики отключений: с которого часа будут действовать ограничения 18 июня

Объектов критической инфраструктуры это не касается

В Одессе, как и по всей Украине, графики почасовых отключений света будут действовать не целый день, а с 15:00. Однако в городе также действуют плановые отключения электроэнергии из-за ремонтных работ.

Об этом информируют ДТЭК Одесские электросети. Отмечается, что света по плану не будет в некоторых районах.

Стабилизационные отключения будут действовать с 15:00 до 24:00. В ДТЭК добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

Плановые отключения света в Одессе.

Работы до 20.00:

ул. Симоненко 62;

прос. Свободы 52.

Работы до 17.00:

ул. Дюковская 5;

ул. Мечникова 2/1;

пл. Михайловская, 12/14;

пров. Мусина 2, 4;

ул. Пишоновская 22-45;

ул. Разумовского 28-58;

ул. Косвенная 78а,б.

Работы до 19.00:

ул. Гранатная 28–54;

пров. Джутовый 1-10;

ул. Дубовая 1-31;

1-й пер. Кипарисный 2, 4;

3-й пер. Кипарисный 1-4;

пров. Конструкторский 1-11;

пров. Литавровый (Москвина)1-12;

ул. Малишевского (Гастелло) 54-167;

ул. Александра Белостенного (Трудовых Резервов) 1-10;

ул. Профсоюзная 2-34;

ул. Пшеничная 7-24;

пров. Радиальный 1-12;

ул. Радостная, 32-54;

ул. Святослава Рихтера 35-65, 110-124;

ул. Туристская 20-46;

ул. Центральный аэропорт 1-15, 23.

Ранее "Телеграф" писал, что состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 из 12. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второму из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.