Укр

В Одессе обновили графики отключений: с которого часа будут действовать ограничения 18 июня

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Будут также плановые отключения света Новость обновлена 18 июня 2024, 11:29
Будут также плановые отключения света. Фото Коллаж

Объектов критической инфраструктуры это не касается

В Одессе, как и по всей Украине, графики почасовых отключений света будут действовать не целый день, а с 15:00. Однако в городе также действуют плановые отключения электроэнергии из-за ремонтных работ.

Об этом информируют ДТЭК Одесские электросети. Отмечается, что света по плану не будет в некоторых районах.

Стабилизационные отключения будут действовать с 15:00 до 24:00. В ДТЭК добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

Плановые отключения света в Одессе.

Работы до 20.00:

  • ул. Симоненко 62;
  • прос. Свободы 52.

Работы до 17.00:

  • ул. Дюковская 5;
  • ул. Мечникова 2/1;
  • пл. Михайловская, 12/14;
  • пров. Мусина 2, 4;
  • ул. Пишоновская 22-45;
  • ул. Разумовского 28-58;
  • ул. Косвенная 78а,б.

Работы до 19.00:

  • ул. Гранатная 28–54;
  • пров. Джутовый 1-10;
  • ул. Дубовая 1-31;
  • 1-й пер. Кипарисный 2, 4;
  • 3-й пер. Кипарисный 1-4;
  • пров. Конструкторский 1-11;
  • пров. Литавровый (Москвина)1-12;
  • ул. Малишевского (Гастелло) 54-167;
  • ул. Александра Белостенного (Трудовых Резервов) 1-10;
  • ул. Профсоюзная 2-34;
  • ул. Пшеничная 7-24;
  • пров. Радиальный 1-12;
  • ул. Радостная, 32-54;
  • ул. Святослава Рихтера 35-65, 110-124;
  • ул. Туристская 20-46;
  • ул. Центральный аэропорт 1-15, 23.

Ранее "Телеграф" писал, что состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 из 12. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второму из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.

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#Одесса #Свет #Отключение