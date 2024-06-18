В Одесі оновили графіки відключень: з котрої діятимуть обмеження 18 червня

Об'єктів критичної інфраструктури це не стосується

В Одесі, як і по всій Україні, графіки погодинних відключень світла діятимуть не цілий день, а з 15:00. Проте у місті також діють планові відключення електроенергії через ремонтні роботи.

Про це інформують ДТЕК Одеські електромережі. Зазначається, що світла за планом не буде у деяких районах.

Стабілізаційні ж відключення будуть діяти з 15:00 до 24:00. У ДТЕК додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Планові відключення світла в Одесі

Роботи до 20.00:

вул. Симоненка 62;

прос. Свободи 52.

Роботи до 17.00:

вул. Дюковська 5;

вул. Мечникова 2/1;

пл. Михайлівська 12/14;

пров. Мусіна 2, 4;

вул. Пішонівська 22-45;

вул. Розумовського 28-58;

вул. Скісна 78а,б.

Роботи до 19.00:

вул. Гранатна 28-54;

пров. Джутовий 1-10;

вул. Дубова 1-31;

1-й пров. Кипарисний 2, 4;

3-й пров. Кипарисний 1-4;

пров. Конструкторський 1-11;

пров. Литавровий (Москвіна)1-12;

вул. Малішевського (Гастелло) 54-167;

вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів) 1-10;

вул. Профспілкова 2-34;

вул. Пшенична 7-24;

пров. Радіальний 1-12;

вул. Радісна, 32-54;

вул. Святослава Ріхтера 35-65, 110-124;

вул. Туристська 20-46;

вул. Центральний Аеропорт 1-15, 23.

Раніше "Телеграф" писав, що стан енергетичної системи України оцінюється на 3 із 12. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.