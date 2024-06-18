В Одесі оновили графіки відключень: з котрої діятимуть обмеження 18 червня
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Об'єктів критичної інфраструктури це не стосується
В Одесі, як і по всій Україні, графіки погодинних відключень світла діятимуть не цілий день, а з 15:00. Проте у місті також діють планові відключення електроенергії через ремонтні роботи.
Про це інформують ДТЕК Одеські електромережі. Зазначається, що світла за планом не буде у деяких районах.
Стабілізаційні ж відключення будуть діяти з 15:00 до 24:00. У ДТЕК додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.
Планові відключення світла в Одесі
Роботи до 20.00:
- вул. Симоненка 62;
- прос. Свободи 52.
Роботи до 17.00:
- вул. Дюковська 5;
- вул. Мечникова 2/1;
- пл. Михайлівська 12/14;
- пров. Мусіна 2, 4;
- вул. Пішонівська 22-45;
- вул. Розумовського 28-58;
- вул. Скісна 78а,б.
Роботи до 19.00:
- вул. Гранатна 28-54;
- пров. Джутовий 1-10;
- вул. Дубова 1-31;
- 1-й пров. Кипарисний 2, 4;
- 3-й пров. Кипарисний 1-4;
- пров. Конструкторський 1-11;
- пров. Литавровий (Москвіна)1-12;
- вул. Малішевського (Гастелло) 54-167;
- вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів) 1-10;
- вул. Профспілкова 2-34;
- вул. Пшенична 7-24;
- пров. Радіальний 1-12;
- вул. Радісна, 32-54;
- вул. Святослава Ріхтера 35-65, 110-124;
- вул. Туристська 20-46;
- вул. Центральний Аеропорт 1-15, 23.
Раніше "Телеграф" писав, що стан енергетичної системи України оцінюється на 3 із 12. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.