Повезло одной группе: в Запорожье обновили графики отключения света на 18 июня

Ограничения электроэнергии начнут действовать с 15:00

В Запорожье отключения света, как и по территории всей Украины, не действуют с 10:00 до 15:00. Уже с трех часов дня свет будут выключать по очереди, но одну группу из этого перечня на 18 июня вычеркнули.

Об этом информируют в ПАО "Запорожьеоблэнерго". Отмечается, что пятая очередь не будет вовлекаться в график почасовых отключений во вторник, 18 июня.

С 15:00 до 19:00 будут выключать свет у потребителей, принадлежащих к первой и второй группе. С 19:00 до 23:00 ограничат электроснабжение потребителей третьей и четвертой очереди одновременно.

Лишь на один час с 23:00 до 24:00 будут отключать свет у потребителей шестой группы. А пятая группа была исключена из графиков почасовых отключений на 18 июня, ведь она последние несколько дней подряд выключалась именно в вечерние часы.

Заметим, что большее количество отключений будет до конца июля, пока из планового ремонта не выйдут энергоблоки атомных электростанций. Энергетики предупреждали, что графики будут действовать зачастую вечером.

Украинцев призывают пользоваться электричеством экономно. Чтобы уменьшить дефицит, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Ранее Телеграф писал, сколько в Украине еще будут отключать свет. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы.